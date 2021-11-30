Бергвейн нужен Аяксу

Амстердамский «Аякс» заинтересован в подписании 24-летнего нидерландского форварда «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна.

Футболист не получает достаточного количества игрового времени в английском клубе и готов сменить обстановку. «Аякс» намерен арендовать Бергвейна в будущем январе.

Стивен защищает цвета «Тоттенхэма» с января 2020 года после перехода из ПСВ за €30 миллионов. В текущем сезоне бомбардир провел за «шпор» 9 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Бергвейна составляет €22 миллиона.