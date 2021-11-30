Сергей КРАВЧЕНКО: «Должна быть или Россия, или Украина. «ДНР» — что это?»

Украинский футболист рассказал, что нужно для того, чтобы в Донецке появились перспективы

  • 30.11.2021 13:24
  • 724 просмотра
  • 6 комментариев
Сергей КРАВЧЕНКО: «Должна быть или Россия, или Украина. «ДНР» — что это?»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко, который является уроженцем Донецка, поделился мнением о войне на востоке Украины.

«Когда это все начиналось, говорили, мол, полгода, год, два… Уже сколько, семь лет? Перспектив там особенных нет.

Донецк — это супергород. Самый лучший город для меня. Ясно, что он — родной, но там и футбольная инфраструктура. Стадион «Донбасс Арена» в самом центре города, парк, красота. Уровень стадиона — пять звезд. Ахметов бы сделал так, что там прошел бы финал Лиги чемпионов. Ну, финал Лиги Европы — точно, причем в ближайшие годы.

Плюс РСК «Олимпийский», стадион «Шахтер», стадион «Металлург», база «Олимпика». База «Шахтера». База «Металлурга» такого же уровня. Плюс хоккейная команда была. Начали строить арену возле моего дома. Жизнь кипела.

Кто мог бы такое подумать? Даже представить такое невозможно.

Как родственники? Живут и живут. Нет никакой перспективы. Я не могу сказать, что они за Россию, за Украину или за кого-то. Ясно, что они смотрят российские каналы. Мы все это особенно не обсуждаем, потому что это бессмысленно. Но, я думаю, все понимают, чтобы там была какая-то перспектива, там должна быть или Россия, или Украина. «ДНР» — что это?», — считает Кравченко.

Источник — Пряма червона

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 30.11.2021 13:35
    +2
    Чудак ты Сережа на букву "м"...
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    Antonov
    Antonov, 30.11.2021 13:50
    +1
    С этим можно согласиться,а можно и нет
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    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 30.11.2021 14:02
    0
    Комментарий свернут. Показать
    що таке днр? це росія
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    korsun_skif
    korsun_skif, 30.11.2021 14:00
    0
    Зачем же ограничивать себя в фантазиях. Там может быть еще и абхазия, приднестровье и много других непризнаных государств.
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 30.11.2021 13:46
    0
    що воно меле?
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 30.11.2021 14:01
    -1
    бессмысленно...
    Евромайдан, собраный через ФБ афганцем Найемом, начался 21 ноября 2013 в 22:30, а закончился на рассвете 22 ноября. Всё. Потом уже с 24-го пошла совсем другая песня. И это заиграно, как говорят в футболе. Поезд ушёл. Кушайте, что есть.
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