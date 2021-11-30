Сергей КРАВЧЕНКО: «Должна быть или Россия, или Украина. «ДНР» — что это?»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко, который является уроженцем Донецка, поделился мнением о войне на востоке Украины.

«Когда это все начиналось, говорили, мол, полгода, год, два… Уже сколько, семь лет? Перспектив там особенных нет.

Донецк — это супергород. Самый лучший город для меня. Ясно, что он — родной, но там и футбольная инфраструктура. Стадион «Донбасс Арена» в самом центре города, парк, красота. Уровень стадиона — пять звезд. Ахметов бы сделал так, что там прошел бы финал Лиги чемпионов. Ну, финал Лиги Европы — точно, причем в ближайшие годы.

Плюс РСК «Олимпийский», стадион «Шахтер», стадион «Металлург», база «Олимпика». База «Шахтера». База «Металлурга» такого же уровня. Плюс хоккейная команда была. Начали строить арену возле моего дома. Жизнь кипела.

Кто мог бы такое подумать? Даже представить такое невозможно.

Как родственники? Живут и живут. Нет никакой перспективы. Я не могу сказать, что они за Россию, за Украину или за кого-то. Ясно, что они смотрят российские каналы. Мы все это особенно не обсуждаем, потому что это бессмысленно. Но, я думаю, все понимают, чтобы там была какая-то перспектива, там должна быть или Россия, или Украина. «ДНР» — что это?», — считает Кравченко.