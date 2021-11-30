Тоттенхэм готов к битве за Влаховича

Форвард «Фиорентины» может продолжить карьеру в лондонском клубе

  • 30.11.2021 12:57
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Тоттенхэм готов к битве за Влаховича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» готов сразиться за 21-летнего сербского форварда «Фиорентины» Душана Влаховича в будущем январе.

На футболиста претендуют многие европейские топ-клубы, в том числе «Ювентус» и «Манчестер Сити». Но в трансфере лично заинтересован наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Влахович выступает за «Фиорентину» после перехода из «Партизана» летом 2018 года за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.

В активе футболиста 14 матчей за сборную Сербии, где он забил 7 мячей.

Источник — Football London

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности