Тоттенхэм готов к битве за Влаховича

Лондонский «Тоттенхэм» готов сразиться за 21-летнего сербского форварда «Фиорентины» Душана Влаховича в будущем январе.

На футболиста претендуют многие европейские топ-клубы, в том числе «Ювентус» и «Манчестер Сити». Но в трансфере лично заинтересован наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Влахович выступает за «Фиорентину» после перехода из «Партизана» летом 2018 года за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.

В активе футболиста 14 матчей за сборную Сербии, где он забил 7 мячей.