Младен БАРТУЛОВИЧ: «Постараемся дать бой Заре»

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«Настраиваемся на этот поединок. Понимаем, что нам уже отступать некуда и нужно в каждой игре постараться набрать очки. Также и в игре с «Зарей» будем делать все для этого. Мы понимаем, что на выезде очень сложно играть против «Зари». У луганчан очень квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Постараемся дать бой «Заре», - сказал Бартулович.

Матч «Заря» – «Ингулец» состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало в 14:00 по Киеву.