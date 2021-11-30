Младен БАРТУЛОВИЧ: «Постараемся дать бой Заре»

Хавбек «Ингульца» – о предстоящем поединке

  • 30.11.2021 11:39
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Постараемся дать бой Заре»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«Настраиваемся на этот поединок. Понимаем, что нам уже отступать некуда и нужно в каждой игре постараться набрать очки. Также и в игре с «Зарей» будем делать все для этого. Мы понимаем, что на выезде очень сложно играть против «Зари». У луганчан очень квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Постараемся дать бой «Заре», - сказал Бартулович.

Матч «Заря» – «Ингулец» состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало в 14:00 по Киеву.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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