В Лондоне не нужен? Лацио нацелился на вратаря Челси

27-летний испанский голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага намерен покинуть лондонский клуб уже в январе.

Одним из вариантов продолжения карьеры для футболиста является римский «Лацио», который может подписать футболиста на правах аренды.

Аррисабалага защищает цвета «Челси» с лета 2018 года после перехода из «Атлетика» за рекордную для вратаря сумму в размере €80 миллионов. Но Кепа полностью проиграл конкуренцию за место в составе команды 29-летнему сенегальцу Эдуару Менди. В текущем сезоне Аррисабалага провел за «Челси» всего четыре матча во всех турнирах, где пропустил два мяча, два раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Кепы с «Челси» рассчитан до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €13 миллионов.