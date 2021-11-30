Ливерпуль собирается подписать лидера Лидса

«Ливерпуль» намерен вскоре усилить полузащиту игроком «Лидса» Кэлвином Филлипсом.

Источник утверждает, что «Лидс» готов продать своего футболиста минимум за 60 миллионов евро.

Также Филлипс интересен «Манчестер Юнайтед», однако игрок не хоче тпереходить в этот клуб.

В этом сезоне Филлипс сыграл 10 матчей за «Лидс», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Контракт с клубом истекает летом 2024 года.