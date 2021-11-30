Согласен на снижение зарплаты. Мертенс готов продлить контракт с Наполи

Бельгийский бомбардир останется в итальянском клубе

  • 30.11.2021 10:59
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Согласен на снижение зарплаты. Мертенс готов продлить контракт с Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний бельгийский форвард «Наполи» Дрис Мертенс готов продолжить выступления за итальянский клуб, подписав новый контракт.

Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022 года. Но итальянский клуб заинтересован в его продлении. Мертенс намерен продлить контракт с «Наполи», несмотря на снижение зарплаты до €2,5 миллионов в год.

Мертенс защищает цвета «Наполи» с лета 2013 года после перехода из ПСВ за €9,48 миллиона. В текущем сезоне Дрис провел за итальянскую команду 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €7 миллионов.

Источник — Calciomercato

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