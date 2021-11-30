Хави хочет вернуть Гримальдо в Барселону

Воспитанник каталонского клуба выступает за португальскую «Бенфику»

  • 30.11.2021 10:40
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Хави хочет вернуть Гримальдо в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Барселоны» Хави очень хочет вернуть в каталонскую команду 26-летнего испанского левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

«Барселона» намерена подписать Гримальдо, чтобы подстраховать 32-летнего Жорди Альбу на левом фланге обороны.

Гримальдо — воспитанник «Барселоны», который находился в структуре клуба с 2008 по 2016 годы, но так и не был заигран за первую команду. Зимой 2016 года футболист перешел в «Бенфику» за €2,1 миллиона.

В текущем сезоне Алехандро провел за португальскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €22 миллиона.

Источник — A Bola

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