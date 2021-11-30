КРАВЧЕНКО: «Талант Коноплянки на уровне Азара. Джеррард писал ему лично»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о своем бывшем одноклубнике по «Днепру» Евгении Коноплянке, который сейчас защищает цвета донецкого «Шахтера».

«Коноплянка по таланту, по уровню мастерства — примерно как Азар. Я считаю, он достиг много поиграл в «Севилье», в «Шальке», в «Днепре», в сборной, в «Шахтере»… Нельзя сказать, что у него неудавшаяся карьера. Это смешно.

Но данные у него были для более высокого уровня. «Реал», «Барселона», «Челси»… Но не получилось, ответа нет. У него было предложение от «Ливерпуля», но не договорились. Он туда очень хотел. Ему писал и Роджерс, и лично Джеррард. Неизвестно, как бы оно все сложилось. Может, и по-другому», — считает Кравченко.

Контракт Коноплянки принадлежал «Днепру» с 2006 по 2015 годы. Контракт Кравченко принадлежал «Днепру» с 2010 по 2017 годы.