КРАВЧЕНКО: «Талант Коноплянки на уровне Азара. Джеррард писал ему лично»

Украинский футболист считает, что Евгений мог играть в европейских топ-клубах

  • 30.11.2021 10:11
  • 880 просмотров
  • 1 комментарий
КРАВЧЕНКО: «Талант Коноплянки на уровне Азара. Джеррард писал ему лично»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о своем бывшем одноклубнике по «Днепру» Евгении Коноплянке, который сейчас защищает цвета донецкого «Шахтера».

«Коноплянка по таланту, по уровню мастерства — примерно как Азар. Я считаю, он достиг много поиграл в «Севилье», в «Шальке», в «Днепре», в сборной, в «Шахтере»… Нельзя сказать, что у него неудавшаяся карьера. Это смешно.

Но данные у него были для более высокого уровня. «Реал», «Барселона», «Челси»… Но не получилось, ответа нет. У него было предложение от «Ливерпуля», но не договорились. Он туда очень хотел. Ему писал и Роджерс, и лично Джеррард. Неизвестно, как бы оно все сложилось. Может, и по-другому», — считает Кравченко.

Контракт Коноплянки принадлежал «Днепру» с 2006 по 2015 годы. Контракт Кравченко принадлежал «Днепру» с 2010 по 2017 годы.

Источник — Пряма червона

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 30.11.2021 10:22
    +1
    Шо там того Реала? Он сейчас играет в клубе, который его подряд дважды обыграл.
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