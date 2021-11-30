Манчестер Сити настаивает на продлении контракта с Марезом

Английский клуб не хочет терять опытного футболиста

  • 30.11.2021 09:45
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Манчестер Сити настаивает на продлении контракта с Марезом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» настаивает на продлении контракта с 30-летним алжирским вингером Риядом Марезом.

«Горожане» хотят предупредить возможный трансфер футболиста будущим летом. Контракт Мареза с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Зарплата игрока составляет €190 тысяч в неделю.

Сообщается, что Марез доволен своей карьерой в «Манчестер Сити» и не будет стремиться покинуть клуб, если переговоры не провалятся.

Марез защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2018 года после перехода из «Лестера» за €67,8 миллиона. В текущем сезоне Рияд провел за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Мареза составляет €42 миллиона.

Источник — The Sun

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