Кравченко рассказал, почему не состоялся его просмотр в Ювентусе

Украинский хавбек долгое время жил в Италии

  • 30.11.2021 09:30
  • 1757 просмотров
  • 1 комментарий
Кравченко рассказал, почему не состоялся его просмотр в Ювентусе
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал, почему не состоялся его просмотр в туринском «Ювентусе».

«Два раза я ездил в Наполи. Первый раз лет в 16-17. Интересная история. Мы там были на море. Я с 10 лет до 16 раз десять был в Италии. Жили в семье, учили язык, впитывали европейский менталитет, дышали свежим воздухом.

На море ездили чуть южнее — в Калабрию. Играли в футбол во дворе. И меня заметил Касале. По-моему, Антонио Касале. Он даже был чемпионом Италии в составе «Наполи» с Марадоной. Он меня увидел, я ему понравился, сказал, что может организовать где-то просмотр. Разговорились. Начиналось как сказка. Говорил, что у него есть связи в «Ювентусе», что он может там просмотр организовать. Но потом, видимо, понял, что до «Ювентуса»…», — рассказал Кравченко.

Источник — Пряма червона

(13 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    umnuy2, 30.11.2021 09:54
    -1
    этот касале наверное до сих пор всех во дворе на просмотры возит-только налейти бокал вина и угостите сигарой и я вам раскажу когда вы золотой мяч получите)))
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