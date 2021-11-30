Александр БАБИЧ: «Нельзя думать, что мы уже выполнили задачу»

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о ближайших планах команды.
«Мы хотим сделать точечное усиление в межсезонье, 2-3 позиции. Также мы хотим провести точечное усиление уже при выполнении задачи. Но сейчас для нас главное ни в коем случае не успокаиваться. Мы понимаем, что впереди еще 10 матчей, и нам нельзя думать о том, что мы уже выполнили задачу», - сказал Бабич.
Отметим, что после 20 туров «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 42 очка.
Источник — Футбол 1/2/3
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