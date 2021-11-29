Назначен арбитр на заключительный матч 1/8 финала Кубка Украины

Встреча состоится в Днепре

  • 29.11.2021 18:48
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Назначен арбитр на заключительный матч 1/8 финала Кубка Украины
© УАФ. Роман Блавацкий

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022.
 
Кубок Украины-2021/2022. 1/8 финала
 
01.12.2021
 
ЛНЗ (Черкассы) – «Днепр-1» (Днепр). Днепр. Стадион. «Днепр-Арена». 19.00. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов).

Изначально встреча должна была состояться 28 октября в Черкассах, но из-за коронавирусного заболевания в ЛНЗ поединок был перенесен.
 
Напомним, что семь матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 состоялись в октябре.
 
Далее прошли «Александрия», «Ворскла» (Полтава), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Львов», «Заря» (Луганск) и «Металлист» (Харьков).
 
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.
 
Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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