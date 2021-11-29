ВИТАО: «Де Дзерби очень дотошный. Он говорит, что у меня есть потенциал»

Бразильский центрбек «Шахтера» Витао охарактеризовал главного тренера команды Роберто Де Дзерби, а также отметил, что итальянец видит в нем перспективу на будущее.

«Роберто Де Дзерби очень дотошный, он общается с игроками один на один, мы многому учимся. По его мнению, хорошая игра строится на защитниках. Он говорит, что я молод, но что он мне доверяет, и что у меня есть потенциал», - сказал Витао.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Витао 15 поединков во всех турнирах за «Шахтер».