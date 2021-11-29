ВИТАО: «Де Дзерби очень дотошный. Он говорит, что у меня есть потенциал»

Молодой защитник – о тренере и пребывании в «Шахтере»

  • 29.11.2021 17:58
  • 1136 просмотров
  • 6 комментариев
ВИТАО: «Де Дзерби очень дотошный. Он говорит, что у меня есть потенциал»
© ФК Шахтер

Бразильский центрбек «Шахтера» Витао охарактеризовал главного тренера команды Роберто Де Дзерби, а также отметил, что итальянец видит в нем перспективу на будущее.

«Роберто Де Дзерби очень дотошный, он общается с игроками один на один, мы многому учимся. По его мнению, хорошая игра строится на защитниках. Он говорит, что я молод, но что он мне доверяет, и что у меня есть потенциал», - сказал Витао.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Витао 15 поединков во всех турнирах за «Шахтер».

Источник — UOL Esporte

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 29.11.2021 18:07
    +4
    Ніби вже 21, а в казки далі вірить... Щаслива людина!!!
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 29.11.2021 18:00
    +4
    Не вір йому, він нічого не розуміє...
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 18:01
    +1
    дотошность качество раздражающие, но крайне необходимо, если хочешь в какой-то сфере добиться успеха.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.11.2021 19:14
    0
    Зате в Де Дзербі потенціалу немає. Дай умовному Григорчуку чи Вернидубу 50 лямів на трансфери, вони б краще розпорядилися цими грошима.
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    Andrey111
    Andrey111, 29.11.2021 18:46
    0
    А ты в себя вкришь?
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    AK.228
    AK.228, 29.11.2021 18:07
    -1
    врет
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