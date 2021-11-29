Две украинки попали в список самых прогрессирующих теннисисток года

Костюк улучшила свое положение почти на пять десятков мест, Калинина – на 110 позиций

  • 29.11.2021 17:59
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Две украинки попали в список самых прогрессирующих теннисисток года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина вошли в список теннисисток, совершивших самый большой прогресс в топ-100 по итогам минувшего сезона.
 
Десять теннисисток в этом году преодолели больше 40 позиций в сравнении с итоговым рейтингом прошлого сезона, прежде чем войти в Топ-50:
 
Лейла Фернандес (+64, №88 > №24)
Паула Бадоса (+62, №70 > №8)
Барбора Крейчикова (+60, №65 > №5)
Тамара Зиданшек (+57, №87 > №30)
Энн Ли (+50, №97 > №47)
Сорана Кырстя (+48, №86 > №38)
Марта Костюк (+48, №98 > №50)
Дарья Касаткина (+45, №71 > №26)
Джессика Пегула (+44, №62 > №18)
Камила Джорджи (+41, №75 > №34)
 
Помимо этого, одиннадцать теннисисток преодолели больше 100 позиций в сравнении с итоговым рейтингом прошлого сезона, прежде чем войти в Топ-100:
 
Ана Конюх (+472, №538 > №66)
Эмма Радукану (+324, №343 > №19)
Беатрис Хаддад Майя (+276, №358 > №92)
Анна Бондар (+183, №273 > №90)
Марина Заневская (+177, №258 > №81)
Нурия Паррисас Диас (+167, №232 > №65)
Клара Бурель (+158, №235 > №77)
Камила Осорио (+131, №186 > №55)
Клэр Лю (+128, №222 > №94)
Ангелина Калинина (+110, №162 > №52)
Клара Таусон (+108, №152 > №44)

Источник — Большой теннис Украины

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