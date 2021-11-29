Две украинки попали в список самых прогрессирующих теннисисток года

Украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина вошли в список теннисисток, совершивших самый большой прогресс в топ-100 по итогам минувшего сезона.



Десять теннисисток в этом году преодолели больше 40 позиций в сравнении с итоговым рейтингом прошлого сезона, прежде чем войти в Топ-50:



Лейла Фернандес (+64, №88 > №24)

Паула Бадоса (+62, №70 > №8)

Барбора Крейчикова (+60, №65 > №5)

Тамара Зиданшек (+57, №87 > №30)

Энн Ли (+50, №97 > №47)

Сорана Кырстя (+48, №86 > №38)

Марта Костюк (+48, №98 > №50)

Дарья Касаткина (+45, №71 > №26)

Джессика Пегула (+44, №62 > №18)

Камила Джорджи (+41, №75 > №34)



Помимо этого, одиннадцать теннисисток преодолели больше 100 позиций в сравнении с итоговым рейтингом прошлого сезона, прежде чем войти в Топ-100:



Ана Конюх (+472, №538 > №66)

Эмма Радукану (+324, №343 > №19)

Беатрис Хаддад Майя (+276, №358 > №92)

Анна Бондар (+183, №273 > №90)

Марина Заневская (+177, №258 > №81)

Нурия Паррисас Диас (+167, №232 > №65)

Клара Бурель (+158, №235 > №77)

Камила Осорио (+131, №186 > №55)

Клэр Лю (+128, №222 > №94)

Ангелина Калинина (+110, №162 > №52)

Клара Таусон (+108, №152 > №44)