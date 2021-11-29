Кривбасс намерен выкупить двух футболистов Днепра-1

В понедельник, 29 ноября, футболисты «Кривбасса», одного из лидеров Первой лиги, ушли в отпуск. Подготовку к весенней части сезона подопечные Александра Бабича возобновят 20 января 2022 года.

Запланированы два сбора в Турции, которые пройдут с 5 февраля по 11 марта. Между этими этапами подготовки возвращаться домой криворожцы не будут.

Во время зимнего перерыва «Кривбасс» собирается усилиться тремя новичками, есть заинтересованность во фланговом защитнике, стоппере и опорном полузащитнике. Также криворожский клуб хочет воспользоваться опцией выкупа, заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих «Днепру-1».

«Кривбасс» занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.