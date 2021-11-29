Кривбасс намерен выкупить двух футболистов Днепра-1

Хобленко и Вагнер станут полноправными игроками клуба Первой лиги

  • 29.11.2021 15:55
  • 1096 просмотров
  • 0 комментариев
Кривбасс намерен выкупить двух футболистов Днепра-1
© ФК Кривбасс Кривой Рог. Алексей Хобленко

В понедельник, 29 ноября, футболисты «Кривбасса», одного из лидеров Первой лиги, ушли в отпуск. Подготовку к весенней части сезона подопечные Александра Бабича возобновят 20 января 2022 года.

Запланированы два сбора в Турции, которые пройдут с 5 февраля по 11 марта. Между этими этапами подготовки возвращаться домой криворожцы не будут.

Во время зимнего перерыва «Кривбасс» собирается усилиться тремя новичками, есть заинтересованность во фланговом защитнике, стоппере и опорном полузащитнике. Также криворожский клуб хочет воспользоваться опцией выкупа, заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих «Днепру-1».

«Кривбасс» занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности