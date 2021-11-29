Гладкий рассказал, за что в Шахтере дали самую большую премию

Футболистов донецкого клуба щедро наградили за завоевание Кубка УЕФА

  • 29.11.2021 15:00
  • 2294 просмотра
  • 1 комментарий
Гладкий рассказал, за что в Шахтере дали самую большую премию
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний украинский экс-форвард «Шахтера» Александр Гладкий, который сейчас выступает за луганскую «Зарю», рассказал о самой большой премии в донецком клубе.

«Думаю, самая большая премия была за победу в Кубке УЕФА. Больше ли $200 тысяч? Я не помню, честно. Помню, что машину я себе купил. Неплохую. Это не первая моя машина была. Спасибо Виталию Данилову, некоторые дарили», — рассказал Гладкий.

В финале Кубка УЕФА сезона 2008/2009 донецкий «Шахтер» обыграл немецкий «Вердер» со счетом 2:1. Гладкий вышел на замену на 90-й минуте встречи.

Контракт Гладкого принадлежал «Шахтеру» с 2007 по 2010 годы и с 2014 по 2016 годы.

Источник — BurBuzz

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 29.11.2021 15:13
    +5
    + - 200000 тыщ....не помню)))))
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