Гладкий рассказал, за что в Шахтере дали самую большую премию

34-летний украинский экс-форвард «Шахтера» Александр Гладкий, который сейчас выступает за луганскую «Зарю», рассказал о самой большой премии в донецком клубе.

«Думаю, самая большая премия была за победу в Кубке УЕФА. Больше ли $200 тысяч? Я не помню, честно. Помню, что машину я себе купил. Неплохую. Это не первая моя машина была. Спасибо Виталию Данилову, некоторые дарили», — рассказал Гладкий.

В финале Кубка УЕФА сезона 2008/2009 донецкий «Шахтер» обыграл немецкий «Вердер» со счетом 2:1. Гладкий вышел на замену на 90-й минуте встречи.

Контракт Гладкого принадлежал «Шахтеру» с 2007 по 2010 годы и с 2014 по 2016 годы.