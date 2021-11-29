Сергей НАГОРНЯК: «Жребий получился хорошим для сборной Украины»

Специалист считает, что «сине-желтым» по силам победить Шотландию

  • 29.11.2021 14:10
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Сергей НАГОРНЯК: «Жребий получился хорошим для сборной Украины»
© УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от плей-офф отбора на ЧМ-2022 для сборной Украины.

— Чего греха таить, жребий для сборной Украины получился хорошим. Нам не попались гранды европейского футбола — Италия и Португалия. С Шотландией можно играть, и нужно их обыгрывать. Конечно, никто не говорит, что будет легко, но «сине-желтым» по силам пройти этот барьер.

— В любом случае напрашивается вопрос о том, что этот поединок нужно проводить на выезде...
— Таков жребий, подопечным Александра Петракова, в случае успеха, нужно будет и финальный матч играть в гостях, поэтому не стоит на этом акцентировать внимание, нужно настраиваться и биться до конца.

— В чем, на ваш взгляд, сильная сторона шотландцев?
— Важно не проиграть на стандартах. Шотландцы играют в силовой футбол, любят забрасывать мяч в штрафную, бороться, они хорошо действуют на втором этаже. Но, уверен, что Александр Петраков со своими помощниками правильно разберет сильные стороны противника.

— В случае успеха в матче с Шотландией мы можем попасть на австрийцев, которым, по сути, без шансов уступили на чемпионате Европы.
— Так вот и будет шанс поквитаться (улыбается). Это станет дополнительной мотивацией для «сине-желтых». Но об этом думать рано, нужно выполнить первую задачу.

— У кого больше шансов на выход, так сказать, в финальный матч?
— Это, можно сказать, кубковые поединки, заранее определить фаворита нереально. Сейчас у всех сборных шансы равны. Тем не менее, меня воодушевляет уверенность нашего главного тренера, который сказал, что сборная Украины выйдет на чемпионат мира. Он верит в свою команду, а это главное.

Источник — zbirna.com

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