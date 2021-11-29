Моуриньо хочет подписать Депая в Рому

Форвард «Барселоны» может продолжить карьеру в итальянском клубе

  • 29.11.2021 13:57
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Моуриньо хочет подписать Депая в Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет подписать 27-летнего нидерландского форварда каталонской «Барселоны» Мемфиса Депая.

Нападающий переехал на «Камп Ноу» из «Лиона» минувшим летом, но «блаугранас» уже подумывают о его продаже, чтобы погасить рекордные долги клуба. «Рома» может купить футболиста за €40 миллионов, Моуринью рассчитывает воссоединиться с игроком, с которым он ранее работал в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Депай провел за Барселону 19 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Депая с Барселоной рассчитан до лета 2023 года.

Источник — El Nacional

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