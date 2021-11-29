Валерий ФЕДОРЧУК: «Как можно вызывать людей в сборную за деньги?»

Футболист «Руха» рассказал, лоббировал ли Александр Заваров его приглашение в сборную Украины

  • 29.11.2021 13:39
  • 2582 просмотра
  • 3 комментария
Валерий ФЕДОРЧУК: «Как можно вызывать людей в сборную за деньги?»
© ФК Рух. Валерий Федорчук

33-летний украинский полузащитник «Руха» Валерий Федорчук прокомментировал слухи о том, что свой давний вызов в сборную Украины он получил благодаря лобби члена тренерского штаба команды Александра Заварова.

«Заваров лоббировал за деньги мой вызов в сборную Украины? Ну что здесь можно ответить… Как можно в сборную вообще вызывать людей за деньги? Для меня это парадокс. Причем, Заваров, который даже не был главным. Может, я чего-то не знаю. Может, за меня что-то решили. Для меня это история. Жаль, что я не сыграл, хотелось сыграть. Но это уже история, у каждого своя дорога. Но тогда был очень большая конкуренция, чтобы попасть в сборную. А я попал в сборную из «Карпат», — рассказал Федорчук.

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко вызвал Федорчука в национальную команду осенью 2013 года, но за «сине-желтых» футболист так и не сыграл.

Источник — Sportarena

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 29.11.2021 14:28
    +2
    Судаков,каваленка, сцыкан и ещё десяток лавочников отсосуолло - с тобой явно не согласятся.
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    u6464u
    u6464u, 29.11.2021 14:20
    +2
    Было-б чему удивляться, тут тренер молодёжки за откаты работает который год , и всех кроме болельщиков устраивает, давайте продолжайте в том же духе , неандертальцы
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    turist86
    turist86, 29.11.2021 14:30
    +1
    Федорчук ніколи не був гравцем рівня національної збірної. Невідомо, за які заслуги його викликали
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