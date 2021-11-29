Валерий ФЕДОРЧУК: «Как можно вызывать людей в сборную за деньги?»

33-летний украинский полузащитник «Руха» Валерий Федорчук прокомментировал слухи о том, что свой давний вызов в сборную Украины он получил благодаря лобби члена тренерского штаба команды Александра Заварова.

«Заваров лоббировал за деньги мой вызов в сборную Украины? Ну что здесь можно ответить… Как можно в сборную вообще вызывать людей за деньги? Для меня это парадокс. Причем, Заваров, который даже не был главным. Может, я чего-то не знаю. Может, за меня что-то решили. Для меня это история. Жаль, что я не сыграл, хотелось сыграть. Но это уже история, у каждого своя дорога. Но тогда был очень большая конкуренция, чтобы попасть в сборную. А я попал в сборную из «Карпат», — рассказал Федорчук.

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко вызвал Федорчука в национальную команду осенью 2013 года, но за «сине-желтых» футболист так и не сыграл.