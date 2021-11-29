Александр ГЛАДКИЙ: «Я не опозорил номер Шевченко в Динамо»

Бывший форвард киевского клуба рассказал, почему выбрал именно №7

  • 29.11.2021 13:27
  • 2044 просмотра
  • 3 комментария
Александр ГЛАДКИЙ: «Я не опозорил номер Шевченко в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

34-летний украинский форвард луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал, почему он выбрал №7, когда выступал за киевское «Динамо». Ранее под этим номером играл Андрей Шевченко.

«Я в «Динамо» выбрал №7, номер Шевченко? Господи, этот седьмой номер будет икаться всю жизнь. Я не выбирал его. Предложили, какие были номера свободные, ну я и взял седьмой. Я же не пришел и не сказал: «Дайте мне седьмой номер, я хочу быть как Шевченко». Опозорил ли я номер Шевченко? Я никого не позорил, это точно. Не получилось — и не получилось», — рассказал Гладкий.

Контракт Гладкого принадлежал «Динамо» с 2016 по 2017 годы. Всего форвард сыграл за киевскую команду 11 матчей, результативными действиями не отметился.

Источник — BurBuzz

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 29.11.2021 13:58
    +2
    А как можно номер опозорить? Оно же цифра
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 29.11.2021 13:39 (изменен)
    -2
    Боже.. кто это?)) Статья ни о чем и никуда... зачем она вообще нужна?
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 29.11.2021 13:44
    -4
    Странно , что он не забил за Динамо.
    8(0) в чемпионате.
    Он за все свои команды забивал.
    Только раз в Турции было тоже 8(0).
    А если проводил 9 и больше матчей, то забивал
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