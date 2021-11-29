Александр ГЛАДКИЙ: «Я не опозорил номер Шевченко в Динамо»

34-летний украинский форвард луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал, почему он выбрал №7, когда выступал за киевское «Динамо». Ранее под этим номером играл Андрей Шевченко.

«Я в «Динамо» выбрал №7, номер Шевченко? Господи, этот седьмой номер будет икаться всю жизнь. Я не выбирал его. Предложили, какие были номера свободные, ну я и взял седьмой. Я же не пришел и не сказал: «Дайте мне седьмой номер, я хочу быть как Шевченко». Опозорил ли я номер Шевченко? Я никого не позорил, это точно. Не получилось — и не получилось», — рассказал Гладкий.

Контракт Гладкого принадлежал «Динамо» с 2016 по 2017 годы. Всего форвард сыграл за киевскую команду 11 матчей, результативными действиями не отметился.