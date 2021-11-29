«Лестер» одержал победу над «Уотфордом» в результивном матче 13-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 4:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Лестер).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джошуа Кинг (Уотфорд).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
Источник — Sport.ua
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