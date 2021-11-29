Александр ГЛАДКИЙ: «Было предложение из России, но я отказался»

Форвард «Зари» объяснил, почему не захотел играть в чемпионате России

  • 29.11.2021 02:40
  • 96 просмотров
  • 8 комментариев
Александр ГЛАДКИЙ: «Было предложение из России, но я отказался»
© ФК Заря. Александр Гладкий

Форвард луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал о том, почему отказался выступать в чемпионате России.

– Помню, была история, что «Динамо» хотело отправить тебя в «Крылья Советов» даже без твоего согласия.
– Нет, это не правда. Мне действительно пришло предложение с «Крыльев Советов». «Динамо» было готово меня отпустить, но я сказал нет. Игорь Михайлович, наоборот, сказал: «Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать». Никто меня не заставлял, я сам отказался. 

– То есть это больше твоя патриотическая позиция?
– Да, на тот момент я решил, что это будет неправильно. Я посчитал, что это неправильно, и не ушел туда. Потом я попросился в «Карпаты» и меня отпустили.

Источник — BurBuzz

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 04:00
    0
    аморально высказывать антинациональные бредни. Россия наш сосед, нравится это упоротым или нет, и с соседями всегда надо стараться находить общий язык. это не квартирные соседи, где можно переехать к другим, мы никуда не переедем, так что смиритесь и несите бредни про не поехал в Россию и т.п. мы продолжаем торговать с Россией, пользоваться их газом, где эта жертвенная позиция на уровне государства, почему простой человек обязан жертвовать своими интереса, а наше государство нет.
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 03:37
    0
    POWER, 29.11.2021 03:22
    Гладкий - морально правильно поступил.
    а что аморального в том чтобы работать в России?!
    Ссылка
    POWER
    POWER, 29.11.2021 03:22
    0
    Гладкий - морально правильно поступил.
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 03:11
    0
    был бы зеленский таким же патриотом, чей медиабизнес у ахрессора до сих работает и расцветает.
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 03:10
    0
    патриотизм сейчас синоним идиотизма, если ты идёшь вопреки своих интересов, ты патриот
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 03:09
    0
    орден вручить
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 03:41
    -1
    не поедете вы работать в Москву-Россию, хачьё скажет вам спс, им больше работы будет. без украинцев экономика России загнётся, им не хватит денег содержать армию, так мы вернём Крым и Донбасс
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 03:39
    -1
    что меняет то что есть часть идиотов не едут работать в Россию, конфликт на Донбассе от этого прекратился, Крым вернули, экономика улучшилась, что этот идиотизм не поехать работать в Россию меняет?!!! пустой популизм.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности