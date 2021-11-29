Александр ГЛАДКИЙ: «Было предложение из России, но я отказался»

Форвард луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал о том, почему отказался выступать в чемпионате России.

– Помню, была история, что «Динамо» хотело отправить тебя в «Крылья Советов» даже без твоего согласия.

– Нет, это не правда. Мне действительно пришло предложение с «Крыльев Советов». «Динамо» было готово меня отпустить, но я сказал нет. Игорь Михайлович, наоборот, сказал: «Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать». Никто меня не заставлял, я сам отказался.

– То есть это больше твоя патриотическая позиция?

– Да, на тот момент я решил, что это будет неправильно. Я посчитал, что это неправильно, и не ушел туда. Потом я попросился в «Карпаты» и меня отпустили.