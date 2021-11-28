21 ноября в ТРЦ Ocean Plaza донецкий «Шахтер» провел фотосессию с Кубком УЕФА.

В мероприятии приняли участие голкипер «горняков» Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна.

В течение нескольких часов фотозону, где был размещен Кубок УЕФА, посетили более 1000 человек. Все желающие могли сделать фото с трофеем, который «оранжево-черные» добыли в Стамбуле в 2009 году, обыграв в финале «Вердер» (2:1), а также побывать на автограф-сессии с Андреем Пятовым и Дарио Срной.

Андрей Пятов: «Мы с Дарио поностальгировали, вспомнили минуты игры, после матча, царившую атмосферу. В тот период моя жена была беременна вторым ребенком, сидела на трибунах и переживала неимоверные эмоции, а я переживал за нее».

Дарио Срна: «Очень приятные эмоции, но нам нужно двигаться дальше. История историей, однако мы должны идти вперед и попробовать выиграть еще один такой трофей. Когда попадаешь в финал, есть только один вариант – победить. Я много раз пересмотрел матч, и то, как нас встречали болельщики, – это прекрасно».

ВИДЕО. Кубок УЕФА – в Киеве. Андрей Пятов и Дарио Срна провели фотосессию