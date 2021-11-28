Экс-тренер Руха погиб в результате ДТП

26 ноября в результате ДТП в Стрыйском районе Львовской области в результате ДТП погиб известный украинский футболист и тренер Руслан Мостовой. Ему было 47 лет.

Мостовой находился за рулем автомобиля Skoda Octavia и по неизвестным причинам не справился с управлением и влетел в отбойник.

Мостовой в качестве игрока выступал за «Львов», «Прикарпатье», «Подолье», «Волынь», «Закарпатье», «Спартак» Нальчик и «Томь». В качестве тренера работал с «Рухом» и «Прикарпатьем».