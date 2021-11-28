Экс-тренер Руха погиб в результате ДТП

Руслану Мостовому было 47 лет

  • 28.11.2021 16:38
  • 2733 просмотра
  • 0 комментариев
Экс-тренер Руха погиб в результате ДТП
© ФК Верес. Руслан Мостовой

26 ноября в результате ДТП в Стрыйском районе Львовской области в результате ДТП погиб известный украинский футболист и тренер Руслан Мостовой. Ему было 47 лет.

Мостовой находился за рулем автомобиля Skoda Octavia и по неизвестным причинам не справился с управлением и влетел в отбойник.

Мостовой в качестве игрока выступал за «Львов», «Прикарпатье», «Подолье», «Волынь», «Закарпатье», «Спартак» Нальчик и «Томь». В качестве тренера работал с «Рухом» и «Прикарпатьем».

Источник — Футбол 24

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности