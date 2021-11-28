Дмитрий Ризнык парировал третий пенальти подряд

22-летний голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык стал восьмым вратарем в истории чемпионатов Украины, отразившим три пенальти подряд. В 5-м туре он парировал удар харьковчанина Юрия Батюшина, в 9-м - ковалевца Вячеслава Чурко, а в 16-м - днепрянина Артема Довбика. К слову, в 4-м туре Дмитрию не забил с «точки» и ровенчанин Михаил Сергийчук - мяч угодил в перекладину. Таким образом Ризнык выиграл в обшей сложности четыре пенальтийские дуэли кряду и тем самым повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Валерию Воробьеву, Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Рустаму Худжамову.

Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины: