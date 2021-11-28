Дмитрий Ризнык парировал третий пенальти подряд

22-летний голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык стал восьмым вратарем в истории чемпионатов Украины, отразившим три пенальти подряд. В 5-м туре он парировал удар харьковчанина Юрия Батюшина, в 9-м - ковалевца Вячеслава Чурко, а в 16-м - днепрянина Артема Довбика. К слову, в 4-м туре Дмитрию не забил с «точки» и ровенчанин Михаил Сергийчук - мяч угодил в перекладину. Таким образом Ризнык выиграл в обшей сложности четыре пенальтийские дуэли кряду и тем самым повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Валерию Воробьеву, Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Рустаму Худжамову.
Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины:
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Кто бил
|
Матч
|
Счет
|
4
|
Виталий ПОСТРАНСКИЙ
|
Ворскла
|
26.10.2002
|
Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО
|
Оболонь (д)
|
0:0
|
|
|
Ворскла
|
09.05.2004
|
Сеад САЛАХОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:3
|
|
|
Ворскла
|
25.05.2004
|
Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ
|
Волынь (д)
|
2:2
|
|
|
Ворскла
|
07.11.2004
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д (г)
|
0:2
|
4
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
13.08.2011
|
Андрей ТКАЧУК
|
Карпаты (г)
|
1:2
|
|
|
Заря
|
27.08.2011
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:2
|
|
|
Заря
|
17.09.2011
|
Алексей ПОЛЯНСКИЙ
|
Ильичевец (г)
|
1:1
|
|
|
Заря
|
25.09.2011
|
Лучан БУРДУЖАН
|
Черноморец (д)
|
0:2
|
3
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Металлург З
|
18.05.2002
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
|
|
Металлург З
|
11.06.2002
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
|
|
Металлург З
|
11.06.2002
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
3
|
Антон КАНИБОЛОЦКИЙ
|
Кривбасс
|
24.03.2010
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр (г)
|
1:3
|
|
|
Кривбасс
|
28.03.2010
|
Дебатик ЦУРРИ
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
|
|
Днепр
|
08.08.2010
|
Александр КОВПАК
|
Таврия (г)
|
1:0
|
3
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Металлург Д
|
11.05.2014
|
Владимир ПРИЕМОВ
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
|
|
Металлург Д
|
14.03.2015
|
Артем ГРОМОВ
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
|
|
Металлург Д
|
10.05.2015
|
Сергей РЫБАЛКО
|
Динамо (д)
|
0:6
|
3
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Мариуполь
|
22.10.2017
|
Дмитрий ГРЕЧИШКИН
|
Заря (д)
|
2:5
|
|
|
Мариуполь
|
11.03.2018
|
СИЛАС
|
Заря (д)
|
0:0
|
|
|
Мариуполь
|
26.08.2018
|
БРУНУ
|
Львов (д)
|
2:2
|
3
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
04.03.2020
|
Артем ГРОМОВ
|
Заря (г)
|
0:2
|
|
|
Львов
|
04.03.2020
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря (г)
|
0:2
|
|
|
Львов
|
14.03.2020
|
Егор НАЗАРИНА
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
3
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
20.08.2021
|
Юрий БАТЮШИН
|
Металлист 1925 (д)
|
2:0
|
|
|
Ворскла
|
24.09.2021
|
Вячеслав ЧУРКО
|
Колос (г)
|
1:0
|
|
|
Ворскла
|
27.11.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1 (г)
|
1:5
Источник — Sport.ua
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