Алексей Гуцуляк забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ

Алексей Гуцуляк стал автором одного из самых быстрых голов в чемпионатах Украины. Счет в матче с «Ворскдой» 23-летний полузащитник «Днепра-1» открыл уже на 10-й секунде встречи. В истории УПЛ еще раньше поражали ворота соперников только Роман Яремчук - на 8-й секунде и Александр Косырин - на 9-й. Любопытно, что свой рекорд Яремчук установил 30 октября 2016 года в матче «Александрии», чьи ряды он тогда защищал, с… «Ворсклой».

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Украины: