Алексей Гуцуляк забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ

Счет в матче с «Ворсклой» полузащитник «Днепра-1» открыл уже на 10-й секунде

  • 28.11.2021 11:23
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Алексей Гуцуляк забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ
© СК Днепр-1

Алексей Гуцуляк стал автором одного из самых быстрых голов в чемпионатах Украины. Счет в матче с «Ворскдой» 23-летний полузащитник «Днепра-1» открыл уже на 10-й секунде встречи. В истории УПЛ еще раньше поражали ворота соперников только Роман Яремчук - на 8-й секунде и Александр Косырин - на 9-й. Любопытно, что свой рекорд Яремчук установил 30 октября 2016 года в матче «Александрии», чьи ряды он тогда защищал, с… «Ворсклой».

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Украины:

Секунда

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

7,4’’

Роман ЯРЕМЧУК

Александрия

30.10.2016

Ворскла (г)

2:2

8,9’’

Александр КОСЫРИН

Черноморец

01.03.2005

Металлист (д)

2:1

9,7’’

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1

27.11.2021

Ворскла (д)

5:1

9,8’’

БРАНДАУ

Шахтер

20.08.2005

Металлист (г)

5:1

12’’

Юрий ШТУРКО

Металлург З

22.09.2013

Днепр (д)

2:3

13’’

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Карпаты

05.11.2011

Ильичевец (д)

3:0

13’’

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

27.07.2014

Металлург З (д)

2:0

13’’

ПАУЛИНЬЮ

Заря

26.05.2017

Черноморец (г)

1:0

14’’

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

12.12.2016

Шахтер (д)

3:4

15’’

Александр СЕВИДОВ

Металлург Д

31.10.1999

Металлург З (г)

1:1

Источник — Sport.ua

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