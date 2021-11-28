Александрия – Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Александрия» – «Заря».

«В предыдущем туре «Александрия» уступила на выезде «Днепру-1» (1:3). «Заря» проиграла в гостях «Львову» (1:2). В турнирной таблице УПЛ команды находятся по соседству. Александрийцы с 23 очками идут шестыми, луганчане с 29 баллами – пятые. Также отметим, что в четверг «Заря» в Риме в рамках Лиги конференций проиграла «Роме» (0:4).

Конечно, у «Зари» квалифицированнее футболисты. Но все-таки, мне кажется, перелет, моральная составляющая после поражения от «Ромы» повлияют на «Зарю». «Рома» просто поиздевалась над «Зарей» и, можно сказать, на одной ноге. А «Александрия» в родных стенах неплохо играет. Поэтому, я думаю, победа с минимальным перевесом будет за александрийцами», - сказал Воробей.

Матч «Александрия» – «Заря» состоится 29-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.