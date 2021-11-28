Колос – Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Колос» – «Верес».

«В предыдущем туре «Колос» обыграл на выезде «Десну» со счетом 1:0. «Верес» на домашнем поле оказался сильнее «Металлиста 1925» (2:0). В турнирной таблице чемпионата Украины «Колос» с 15 очками идет на 11 месте. «Верес» с 22 баллами расположился на 7 позиции.

Можно поздравить «Колос» с тем, что команда в предыдущем туре добыла три очка после такой длительной серии без побед. Команда Юрия Вирта – это сейчас довольно-таки сильный середнячок, который первый год играет в Высшей лиге. Они себя зарекомендовали, как сплоченный коллектив без звезд, который добивается результатов.

Я думаю, что все-таки в этом матче будет ничья. Не думаю, что «Колос» сможет победить. А «Верес», мне кажется, не проиграет. Я думаю, будет зафиксирована ничья в поединке между этими командами», - сказал Воробей.

Матч «Колос» – «Верес» состоится 28-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.