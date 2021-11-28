Рух – Металлист 1925. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Рух» – «Металлист 1925».

«В предыдущем туре «Рух» проиграл 0:2 «Шахтеру», а «Металлист 1925» с таким же счетом 0:2 уступил «Вересу». В турнирной таблице УПЛ «Рух» с 13 очками идет на 12 месте. «Металлист 1925» с 19 баллами расположился на 9 позиции.

Это будет игра середняков УПЛ. У команды Кривенцова, конечно, другой стиль игры. Команда Кучука в более оборонительный футбол играет. Красивой игры я не ожидаю. Я думаю, дело будет идти к ничьей. Но, мне кажется, «Рух» где-то свой гол вымучает. Потому что, откровенно говоря, «Металлист 1925» на выезде не очень играет.

Мне кажется, в этом матче может быть счет 1:0 в пользу «Руха». Хотя также в матче этих команд есть вероятность ничьи. «Рух» где-то свой гол вымучает, а вот у «Металлиста 1925» будет очень мало моментов, потому что львовская команда играет в очень закрытый футбол», - сказал Воробей.

Матч «Рух» – «Металлист 1925» состоится 28-го ноября. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.