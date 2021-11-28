Ингулец – Шахтер. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз специалиста на матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.11.2021 01:12
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Ингулец – Шахтер. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Шахтер Донецк

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Ингулец» – «Шахтер».

«В прошлом туре «Ингулец» сыграл вничью 2:2 с «Минаем», а «Шахтер» со счетом 2:0 выиграл у «Руха». В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» с 38 очками идет вторым. «Ингулец» с10 баллами находится на 15 позиции. Также стоит отметить, что «горняки» среди недели играли матч Лиги чемпионов с «Интером». «Шахтер» уступил в Милане со счетом 0:2.

Не тайна ни для кого, наверное, что преимущество будет у «Шахтера». Да, «горняки» будут уставшими после еврокубков, но у «Шахтера» очень длинная скамейка. «Горняки» могут делать ротацию каждую игру. Я думаю, тут не может быть такого, что кто-то устал или перелет на что-то повлиял. Единственное, что они не могут рассчитывать на опытных футболистов, которые травмировались. Лавочка длинная у «Шахтера», проблем с составом не должно быть.

Я отдаю предпочтение «горнякам». «Ингулец» сейчас не лучший свой сезон играет. Не думаю, что команда из Петрово преподнесет какой-то сюрприз в матче с «Шахтером». Я думаю, «Шахтер» уверенно выиграет», - сказал Воробей.

Матч «Ингулец» – «Шахтер» состоится 28-го ноября. Начало встречи в 14:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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