14-й тур
Венеция
0 : 2
Интер Милан
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Обидчик Шахтера на высоте. Интер выиграл у Венеции, забили Хакан и Лаутаро

Миланский «Интер» набрал 31 очко и занимает третье место в Серии A

  • 27.11.2021 23:45
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Обидчик Шахтера на высоте. Интер выиграл у Венеции, забили Хакан и Лаутаро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Венеция» дома проиграла «Интеру» (0:2).

В первом тайме забил Хакан Чалханоглу. В концовке с пенальти отличился Лаутаро Мартинес.

«Интер» набрал 31 очко и занимает третье место после «Наполи» и «Милана» (по 32).

В мид-уик «Интер» переиграл донецкий «Шахтер» (2:0) в Лиге чемпионов.

Серия А. 14-й тур

Венеция – Интер – 0:2

Голы: Хакан Чалханоглу, 34, Лаутаро Мартинес, 90+6 (пен).

Эмполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Влахович, 57 (0:1). Бандинелли, 87 (1:1). Пинамонти, 89 (2:1).

Сампдория – Верона – 3:1

Голы: Тамез, 37 (0:1). Кандрева, 51 (1:1). Экдаль, 77 (2:1). Мурру, 90 (3:1).

Источник — Sport.ua

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