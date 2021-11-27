Обидчик Шахтера на высоте. Интер выиграл у Венеции, забили Хакан и Лаутаро

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Венеция» дома проиграла «Интеру» (0:2).
В первом тайме забил Хакан Чалханоглу. В концовке с пенальти отличился Лаутаро Мартинес.
«Интер» набрал 31 очко и занимает третье место после «Наполи» и «Милана» (по 32).
В мид-уик «Интер» переиграл донецкий «Шахтер» (2:0) в Лиге чемпионов.
Серия А. 14-й тур
Венеция – Интер – 0:2
Голы: Хакан Чалханоглу, 34, Лаутаро Мартинес, 90+6 (пен).
Эмполи – Фиорентина – 2:1
Голы: Влахович, 57 (0:1). Бандинелли, 87 (1:1). Пинамонти, 89 (2:1).
Сампдория – Верона – 3:1
Голы: Тамез, 37 (0:1). Кандрева, 51 (1:1). Экдаль, 77 (2:1). Мурру, 90 (3:1).
Источник — Sport.ua
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