Левандовски назван лучшим игроком 2021 года по версии IFFHS

В топ-3 также вошли аргентинец Лионель Месси и итальянец Жоржиньо

  • 27.11.2021 22:25
  • 888 просмотров
  • 2 комментария
Левандовски назван лучшим игроком 2021 года по версии IFFHS
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала Роберта Левандовски лучшим игроком мира 2021 года.

Форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» набрал 150 очков.

Второе место занял аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (105). Замкнул топ-3 футболист «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40).

Левандовски во второй год подряд назван лучшим по версии IFFHS.

Источник — IFFHS

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 27.11.2021 22:44
    +2
    тих версій вже стільки
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    bullyUA
    bullyUA, 27.11.2021 23:09
    0
    А как же кормилец? Он что, не лучший?
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