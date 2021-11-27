Левандовски назван лучшим игроком 2021 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала Роберта Левандовски лучшим игроком мира 2021 года.
Форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» набрал 150 очков.
Второе место занял аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (105). Замкнул топ-3 футболист «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40).
Левандовски во второй год подряд назван лучшим по версии IFFHS.
Источник — IFFHS
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