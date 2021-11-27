БЛОХИН: Ничего не знал. Мне позвонили и сказали, что я выиграл Золотой мяч

Легендарный украинский футболист рассказал о полученной награде

  • 27.11.2021 21:38
  • 1771 просмотр
  • 1 комментарий
БЛОХИН: Ничего не знал. Мне позвонили и сказали, что я выиграл Золотой мяч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный форвард «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин накануне церемонии награждения Золотого мяча поделился воспоминаниями про свою победу в этой номинации в 1975 году.

«Это было перед новым годом. Я сидел дома и вообще не знал об этом. Вдруг мне позвонили и сказали, что я выиграл Золотой мяч. Первые, кто прислал мне поздравление в письме — это родители. Я чувствовал радость, когда держал награду в руках. Тогда я раздал очень много интервью. Еще не было интернета, и со мной связывалось очень много наших и иностранных газет», — рассказал Блохин.

Церемония награждения Золотого мяча состоится в понедельник, 29 ноября.

Источник — Футбол 1/2/3

(22 голоса)

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Комментарии
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    Barsa_che
    Barsa_che, 27.11.2021 22:28
    +5
    Легенда!
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