БЛОХИН: Ничего не знал. Мне позвонили и сказали, что я выиграл Золотой мяч

Легендарный форвард «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин накануне церемонии награждения Золотого мяча поделился воспоминаниями про свою победу в этой номинации в 1975 году.

«Это было перед новым годом. Я сидел дома и вообще не знал об этом. Вдруг мне позвонили и сказали, что я выиграл Золотой мяч. Первые, кто прислал мне поздравление в письме — это родители. Я чувствовал радость, когда держал награду в руках. Тогда я раздал очень много интервью. Еще не было интернета, и со мной связывалось очень много наших и иностранных газет», — рассказал Блохин.

Церемония награждения Золотого мяча состоится в понедельник, 29 ноября.