ПСЖ может позволить Почеттино возглавить Манчестер Юнайтед

Парижский ПСЖ может отпустить своего главного тренера Маурисио Почеттино работать в Манчестер Юнайтед.
ПСЖ не отпустит специалиста в английский клуб в середине сезона, но открыт для переговоров по его завершении. Почеттино — один из главных кандидатов на пост наставника «красных дьяволов» после увольнения Уле Гуннара Сульшера.
После 14-ти сыгранных туров ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своем активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 32-14.
Источник — Goal.com
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