ПСЖ может позволить Почеттино возглавить Манчестер Юнайтед

Сделка состоится не ранее окончания сезона

  • 27.11.2021 21:22
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ПСЖ может позволить Почеттино возглавить Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ может отпустить своего главного тренера Маурисио Почеттино работать в Манчестер Юнайтед.

ПСЖ не отпустит специалиста в английский клуб в середине сезона, но открыт для переговоров по его завершении. Почеттино — один из главных кандидатов на пост наставника «красных дьяволов» после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

После 14-ти сыгранных туров ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своем активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 32-14.

Источник — Goal.com

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