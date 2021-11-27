ПСЖ может позволить Почеттино возглавить Манчестер Юнайтед

Парижский ПСЖ может отпустить своего главного тренера Маурисио Почеттино работать в Манчестер Юнайтед.

ПСЖ не отпустит специалиста в английский клуб в середине сезона, но открыт для переговоров по его завершении. Почеттино — один из главных кандидатов на пост наставника «красных дьяволов» после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

После 14-ти сыгранных туров ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своем активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 32-14.