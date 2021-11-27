ФОТО. Де Дзерби взял на матч с Ингульцом 21 игрока

«Шахтер» готовится к матчу 16-го тура Премьер-лиги. Утром в субботу, 27 ноября, подопечные Роберто Де Дзерби провели тренировку в Святошино, а вечером вылетели в Кривой Рог. Оттуда команда на автобусе добралась до Кропивницкого, где в воскресенье ее ждет календарный поединок чемпионата с «Ингульцом».

К матчу готовится 21 футболист.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Педриньо

Нападающий: Даниил Сикан

Матч «Ингулец» – «Шахтер» состоится 28 ноября в 14:00 на стадионе «Звезда» в Кропивницком.