ФОТО. Де Дзерби взял на матч с Ингульцом 21 игрока

Донецкий «Шахтер» прибыл в Кропивницкий

  • 27.11.2021 19:14
  • 651 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Де Дзерби взял на матч с Ингульцом 21 игрока
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» готовится к матчу 16-го тура Премьер-лиги. Утром в субботу, 27 ноября, подопечные Роберто Де Дзерби провели тренировку в Святошино, а вечером вылетели в Кривой Рог. Оттуда команда на автобусе добралась до Кропивницкого, где в воскресенье ее ждет календарный поединок чемпионата с «Ингульцом».

К матчу готовится 21 футболист.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Педриньо

Нападающий: Даниил Сикан

Матч «Ингулец» – «Шахтер» состоится 28 ноября в 14:00 на стадионе «Звезда» в Кропивницком.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.11.2021 19:26
    0
    Главное что бы Поворознюк обогрев включил
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