ФОТО. Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч против Ювентуса

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 14-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».
Стартовый свисток поединка «Ювентус» — «Аталанта» прозвучит в субботу, 27 ноября, в 19:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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