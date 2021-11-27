ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Я никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка с «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул. Я так думал и думаю до сих пор. Я никогда не списывал со счетов «Манчестер Юнайтед». Ни в лиге, не в конкретном матче. Потому что это большой клуб. Кроме того, в их составе есть множество очень опытных футболистов», — считает Тухель.

Поединок «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 28 ноября, в 18:30 по киевскому времени.