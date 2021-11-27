ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Я никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»

Наставник «Челси» рассказал о подготовке к поединку с «красными дьяволами»

  • 27.11.2021 17:52
  • 298 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Я никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка с «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул. Я так думал и думаю до сих пор. Я никогда не списывал со счетов «Манчестер Юнайтед». Ни в лиге, не в конкретном матче. Потому что это большой клуб. Кроме того, в их составе есть множество очень опытных футболистов», — считает Тухель.

Поединок «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 28 ноября, в 18:30 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности