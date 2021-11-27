Геннадий ЗУБОВ: «Шотландия по зубам сборной Украины»

Бывший футболист сборной Украины Геннадий Зубов поделился мнением о жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2022, где «сине-желтые» сыграют с Шотландией.

«Нашей команде достался наиболее приемлемый оппонент, и я согласен с коллегами, которые радостно отреагировали на такой жребий. Шотландия — достойный соперник, но сборной Украины он вполне по зубам. Шотландцы не отошли от традиционного британского стиля игры, добавив только немного контроля мяча. На своем поле, кстати, Шотландия играет очень сильно, и это единственный минус для «сине-желтых».

В бытность игроком мне приходилось противостоять сборным Англии и Уэльса, а также — лондонскому «Арсеналу». Что запомнилось? Много борьбы — вверху и внизу, много бега, и скорость. Все британцы делают на этом особый акцент», — отметил Зубов.