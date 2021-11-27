Буяльский провел юбилейный матч за Динамо

Поединок против «Миная» стал для полузащитника 250-м в составе киевской команды

  • 27.11.2021 16:36
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Буяльский провел юбилейный матч за Динамо
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Матч 16-го тура УПЛ против «Миная» (2:0) стал юбилейным для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского.

Хавбек провел 250-й поединок за «бело-синих» во всех турнирах. Отметим, что динамовец дебютировал в составе команды 21 сентября 2011 года в выездном матче розыгрыша Кубка Украины-2011/2012 против «Кремня» (3:2).

В общей сложности Виталий провел 160 матчей в высшем отечественном дивизионе, 21 матч в Кубке Украины, 6 - в Суперкубке, 63 – в еврокубках.

Источник — ФК Динамо Киев

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