ГЛАДКИЙ: «Ахметов пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами играть»

Бывший нападающий «Шахтера» рассказал о президенте донецкого клуба

  • 27.11.2021 16:19
  • 2976 просмотров
  • 8 комментариев
ГЛАДКИЙ: «Ахметов пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний экс-форвард «Шахтера» Александр Гладкий, сейчас выступающий за луганскую «Зарю», поделился мнением о президенте донецкого «Шахтера» Ринате Ахметове.

- Какими тремя словами можешь описать Рината Ахметова?
- Профессионал. Интеллигент. В своей жизни не видел ни одного президента, как Ринат Леонидович. Манера общения и поведения — на высшем уровне. Еще он честный и справедливый. Он никогда не даст в обиду своих футболистов. Всегда поддержит, в любой ситуации и придет на помощь.

- Расскажи самую памятную историю, которая связана с президентом «Шахтера».
- Был случай в «Шахтере». Неприятный инцидент случился с некоторыми футболистами. Ему (Ахметову — прим. ред.) донесли все наоборот. Он приехал на базу на следующий день. После 10 минут того, что было сказано я подумал, что футбол закончился. Пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами в футбол играть. Потом, слова богу, ему донесли все, как было на самом деле. Да, нас оштрафовали, но тема закрылась сразу.

- Принял вашу позицию и поверил?
- Мы объяснили, как все было на самом деле. Потом не знаю, проверяли они или нет, но нам поверили, и все закончилось без Аляски. Нас наказали штрафом, и это было уроком.

- Какой штраф?
- Не помню точно. 25 или 30 процентов зарплаты. Было больно, но лучше так, чем на Аляску с пингвинами в футбол играть.

- А позитивная история?
- Много хороших историй. Он очень много делал для команды — празднования чемпионств, в частности.

- Звонил тебе по какому-то поводу?
- Да. Поздравлял с днем рождения, поздравлял с переходом. Он всегда внимательно относился к футболистам. После перехода в «Динамо» не звонил. Это жизнь. Я благодарен ему за все, что он сделал. Ценю это.

Источник — BurBuzz

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kum_Poltava_
    online
    kum_Poltava_, 27.11.2021 16:25
    +19
    На Алясці пінгвінів не має.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 27.11.2021 16:38
    +9
    Какая Аляска? Все, кто не понравились Ахмету сгнили на терриконах.
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 27.11.2021 16:30
    +7
    kum_Poltava_, 27.11.2021 16:25
    На Алясці пінгвінів не має.
    що один тупий,що другий.одинакові "коридори" закінчили
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 27.11.2021 16:37
    +5
    kum_Poltava_, 27.11.2021 16:25
    На Алясці пінгвінів не має.
    Точно!
    На Аляску пингвинов везти дорого.
    Дешевле бетон на базу подвезти или асфальтокукладчик.
    Ссылка
    Zhez53
    Zhez53, 27.11.2021 17:03
    +3
    kum_Poltava_, 27.11.2021 16:25
    На Алясці пінгвінів не має.
    А еще Ахметов большой эрудит.
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    SpritusAlex
    SpritusAlex, 27.11.2021 16:48
    +3
    Я так розумію, у ролі пінгвінів мав бути Гладкий і решта, бо інших там немає.
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 27.11.2021 17:14
    0
    о, пошло отбеливание ахметки, он у нас вообще белый и пушистый, добрейшей души человек, а Украину как любит......верней доить Украину любит
    Ссылка
    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 27.11.2021 17:13
    0
    kum_Poltava_, 27.11.2021 16:25
    На Алясці пінгвінів не має.
    В зоопарку є.
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