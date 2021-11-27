ГЛАДКИЙ: «Ахметов пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами играть»

34-летний экс-форвард «Шахтера» Александр Гладкий, сейчас выступающий за луганскую «Зарю», поделился мнением о президенте донецкого «Шахтера» Ринате Ахметове.

- Какими тремя словами можешь описать Рината Ахметова?

- Профессионал. Интеллигент. В своей жизни не видел ни одного президента, как Ринат Леонидович. Манера общения и поведения — на высшем уровне. Еще он честный и справедливый. Он никогда не даст в обиду своих футболистов. Всегда поддержит, в любой ситуации и придет на помощь.

- Расскажи самую памятную историю, которая связана с президентом «Шахтера».

- Был случай в «Шахтере». Неприятный инцидент случился с некоторыми футболистами. Ему (Ахметову — прим. ред.) донесли все наоборот. Он приехал на базу на следующий день. После 10 минут того, что было сказано я подумал, что футбол закончился. Пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами в футбол играть. Потом, слова богу, ему донесли все, как было на самом деле. Да, нас оштрафовали, но тема закрылась сразу.

- Принял вашу позицию и поверил?

- Мы объяснили, как все было на самом деле. Потом не знаю, проверяли они или нет, но нам поверили, и все закончилось без Аляски. Нас наказали штрафом, и это было уроком.

- Какой штраф?

- Не помню точно. 25 или 30 процентов зарплаты. Было больно, но лучше так, чем на Аляску с пингвинами в футбол играть.

- А позитивная история?

- Много хороших историй. Он очень много делал для команды — празднования чемпионств, в частности.

- Звонил тебе по какому-то поводу?

- Да. Поздравлял с днем рождения, поздравлял с переходом. Он всегда внимательно относился к футболистам. После перехода в «Динамо» не звонил. Это жизнь. Я благодарен ему за все, что он сделал. Ценю это.