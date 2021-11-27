Молчанов/Стаховский – Дурасович/Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 ноября в рамках дополнительных стыковых матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса продолжится встреча сборных Норвегии и Украины.
Первыми на корт выйдут пары. Сергей Стаховский и Денис Мочанов сразятся против Виктора Дурасовича и Каспера Рууда. Встреча начнется в 15:00 по Киеву.
Отметим, что Норвегия ведет в счете после первого для 2:0. Для победы в матчевом противостоянием нужно набрать три очка.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.