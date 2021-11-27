Иван ГЕЦКО: «Жребий был благосклонен к Украине»

24 марта 2022 года национальная сборная Украины сыграет в гостях полуфинальный поединок отбора на чемпионат мира – с Шотландией.

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко оценил шансы подопечных Александра Петракова в плей-офф.

«У меня было предчувствие, что украинская сборная выйдет на пару сеянных — Шотландия и Уэльс. Все сложилось наилучшим образом, жребий был явно благосклонен к нам.

Припоминается, в свое время нынешнего главного тренера сборной Украины Александра Петракова часто называли – фартовым. И ему действительно грех жаловаться: под его руководством главная команда страны при далеко не идеальной игре пробилась в плей-офф, теперь вот повезло с соперником в полуфинале. Это же не Италия или Португалия.

Я считаю, что наша сборная помастеровитее шотландской, вот только бы хозяева не выровняли шансы за счет характера. Впрочем, и у нас хватает искушенных бойцов.

Напоследок хочу напомнить ребятам, что шанс выступить в финальной части чемпионата мира может быть раз в жизни. Пусть делают выводы».