Ювентус – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Аталанта».

«Интересная штука – футбол. То Италия борется за попадание на чемпионат мира через плей-офф. То в Лиге чемпионов «Ювентус» уступает «Челси» со счетом 0:4. А сейчас туринцы принимают «Аталанту».

После 13 туров туринцы находятся на 6 месте в Серии А, отставая от лидеров «Наполи» и «Милана» на 11 очков. «Ювентус» очень хорошо начал ноябрь. Они обыграли 4:2 «Зенит», 1:0 - «Фиорентину», 2:0 - «Лацио». А затем очень крупно туринцы уступили 0:4 в Лондоне победителю Лиги чемпионов «Челси». Сейчас «Старая Синьора» горит желанием доказать, что это было случайно.

Противостоять «Юве» будет лигочемпионовская «Аталанта» с нашим Русланом Малиновским. Бергамаски сыграли 3:3 с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. «Аталанта» дважды вела в счете, но в концовке встрече ей самой пришлось отыгрываться. Теперь только победа над «Вильярреалом» позволит «Аталанте» продолжить выступления в Лиге чемпионов. Вот как закручено все!

Но перед матчем с испанцами «Аталанте» нужно сыграть с «Ювентусом», через два дня на третий с «Венецией», а через три дня на четвертый с «Наполи». У них не будет ни одной проходной игры. Будет максимальное напряжение в каждом матче.

У туринцев чуть меньше напряжение, так как «Ювентус» вместе с «Челси» уже вышел из группы в Лиге чемпионов. «Ювентусу» без Роналду очень сложно даются голы, несмотря на большую очень квалифицированную группу атаки. Кто забивает за «Юве»? В матче с «фиалками» думаете забил нападающий победный мяч? Правильно думаете, но немножко ошибаетесь. Забил Хуан Куадрадо. Вы думаете, что с «Лацио» два победных гола в свой актив записали нападающие?

Опять вы на правильном пути. Но никто из форвардов не забил, а два пенальти реализовал Леонардо Бонуччи. Если вы думаете, что туринцы забили в Лондоне «Челси», вы на правильном пути. Но никто не забил. Туринцы проиграли 0:4. Нападающие в этих поединках не забили ни одного мяча. На сегодняшний день «Старая Синьора» значительно лучше обороняется.

«Аталанта» штампует голы на любой вкус практически в каждом матче. Этому способствует видение игры и философия рулевого команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. В этом сезоне в официальных играх лишь однажды бергамаски не забили. Когда это было? Лето красивое было! Это было 28 августа, когда «Аталанта» сыграла 0:0 с «Болоньей». Поэтому нет сомнения, что они забьют и в Турине.

«Ювентус» обязан играть только на победу, так как туринцы сильно отстают от лидеров. Владея коротким анализом этого матча, можно предположить результативную ничью», - сказал Грозный.

Матч «Ювентус» – «Аталанта» состоится 27-го ноября. Начало встречи в 19:00.