25 ноября прошли поединки 5-го тура в Лиге конференций. Смотрите видео голов ЛК.
ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 5-го тура Лиги конференций
Лига конференций 2021/22
5-й тур, 25 ноября
- 17:00. Кайрат Алматы (Казахстан) – Базель (Швейцария) – 2:3
- 17:00. Флора (Эстония) – Партизан (Сербия) – 1:0
19:45. Первый блок матчей
- Карабах (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:2
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Копенгаген (Дания) – 0:4
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Унион Берлин (Германия) – 0:1
- Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1
- Ренн (Франция) – Витесс (Нидерланды) – 3:3
- Славия Прага (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:2
- Слован Братислава (Словакия) – ПАОК (Греция) – 0:0
- ХИК (Финляндия) – Алашкерт (Армения) – 1:0
22:00. Второй блок матчей
- Анортосис (Кипр) – Гент (Бельгия) – 1:0
- Буде-Глимт (Норвегия) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0
- Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЛАСК (Австрия) – 0:1
- Рандерс (Дания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1
- Рома (Италия) – Заря (Луганск) – 4:0
- Яблонец (Чехия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:1
Все голы. 25 ноября. 5-й тур Лиги конференций
Источник — Sport.ua
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