ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 5-го тура Лиги конференций

Смотрите видео голов в матчах Лиги конференций за 25 ноября

  • 27.11.2021 07:17
  • 92 просмотра
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ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 5-го тура Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября прошли поединки 5-го тура в Лиге конференций. Смотрите видео голов ЛК.

ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 5-го тура Лиги конференций

Лига конференций 2021/22

5-й тур, 25 ноября

  • 17:00. Кайрат Алматы (Казахстан) – Базель (Швейцария) – 2:3
  • 17:00. Флора (Эстония) – Партизан (Сербия) – 1:0

19:45. Первый блок матчей

  • Карабах (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:2
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Копенгаген (Дания) – 0:4
  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Унион Берлин (Германия) – 0:1
  • Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1
  • Ренн (Франция) – Витесс (Нидерланды) – 3:3
  • Славия Прага (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:2
  • Слован Братислава (Словакия) – ПАОК (Греция) – 0:0
  • ХИК (Финляндия) – Алашкерт (Армения) – 1:0

22:00. Второй блок матчей

  • Анортосис (Кипр) – Гент (Бельгия) – 1:0
  • Буде-Глимт (Норвегия) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЛАСК (Австрия) – 0:1
  • Рандерс (Дания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1
  • Рома (Италия) – Заря (Луганск) – 4:0
  • Яблонец (Чехия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:1

Турнирные таблицы ЛК

Все голы. 25 ноября. 5-й тур Лиги конференций 

Источник — Sport.ua

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