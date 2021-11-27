ВИДЕО. Бисиклета Левандовски была лучшей. Все голы 5-го тура Лиги чемпионов

23 и 24 ноября прошли поединки 5-го тура в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов ЛЧ.
ВИДЕО. Бисиклета Левандовски стала лучшей. Все голы 5-го тура Лиги чемпионов
5-й тур, 23 ноября
- 19:45. Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2
- 19:45. Динамо Киев (Украина) – Бавария (Германия) – 1:2
- 22:00. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0
- 22:00. Лилль (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 1:0
- 22:00. Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:1
- 22:00. Севилья (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 2:0
- 22:00. Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 4:0
- 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 3:3
5-й тур, 24 ноября
- 19:45. Бешикташ (Турция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2
- 19:45. Интер (Италия) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:0
- 22:00. Атлетико (Испания) – Милан (Италия) – 0:1
- 22:00. Брюгге (Бельгия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:5
- 22:00. Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0
- 22:00. Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1
- 22:00. Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 3:1
- 22:00. Шериф (Молдова) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
Все голы. 23 ноября. 5-й тур Лиги чемпионов
Все голы. 24 ноября. 5-й тур Лиги чемпионов
Лучший гол. Бисиклета Роберта Левандовски.
Источник — Sport.ua
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