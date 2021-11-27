Днепр-1 – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Ворскла».

В прошлом туре «Днепр-1» оказался сильнее «Александрии» (3:1), а «Ворскла» на своем поле с уверенным счетом 5:1 выиграла у «Мариуполя».

В турнирной таблице УПЛ команды идут по соседству. Днепряне с 31 очком находятся на 4 позиции, а полтавчане с аналогичным количеством баллов расположились на 3 месте.

Восемь раз играли между собой эти команды. Четыре раза выиграл «Днепр-1», в одной встрече одержала победу «Ворскла» и еще в трех поединках была зафиксирована ничья.

«Обе команды борются за попадание в еврокубки. Поэтому в этом поединке будет борьба за еврокубки, за третье место в УПЛ. «Днепр-1» играет дома. Очень интересный матч будет. Я поставил бы на то, что в этом поединке будет минимум два гола или тотал голов больше 1,5», – сказал Козьбан.

Матч «Днепр-1» – «Ворскла» состоится 27 ноября. Начало встречи – в 19:30.