Днепр-1 – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ

  • 27.11.2021 05:27
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Днепр-1 – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© СК Днепр-1

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Ворскла».

В прошлом туре «Днепр-1» оказался сильнее «Александрии» (3:1), а «Ворскла» на своем поле с уверенным счетом 5:1 выиграла у «Мариуполя».

В турнирной таблице УПЛ команды идут по соседству. Днепряне с 31 очком находятся на 4 позиции, а полтавчане с аналогичным количеством баллов расположились на 3 месте.

Восемь раз играли между собой эти команды. Четыре раза выиграл «Днепр-1», в одной встрече одержала победу «Ворскла» и еще в трех поединках была зафиксирована ничья.

«Обе команды борются за попадание в еврокубки. Поэтому в этом поединке будет борьба за еврокубки, за третье место в УПЛ. «Днепр-1» играет дома. Очень интересный матч будет. Я поставил бы на то, что в этом поединке будет минимум два гола или тотал голов больше 1,5», – сказал Козьбан.

Матч «Днепр-1» – «Ворскла» состоится 27 ноября. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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