Умер легендарный экс-тренер Зари

Герман Зонин ушел из жизни в возрасте 95 лет

  • 26.11.2021 21:33
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Умер легендарный экс-тренер Зари
© ФК Заря. Герман Зонин

Сегодня скончался легендарный в прошлом тренер луганской «Зари» Герман Зонин. Ему было 95 лет.

Зонин возглавлял «Зарю» с 1969 по 1972 годы, и в 1972 году сенсационно привел команду к единственному в истории титулу чемпионов СССР.

После этого также был главным тренером сборной СССР (1972), «Зенита» (1973 – 1977) и «Динамо» Тбилиси (1988), после чего работал тренером-консультатном в ряде российских клубов.

Источник — ФК Заря

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