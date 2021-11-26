Умер легендарный экс-тренер Зари

Сегодня скончался легендарный в прошлом тренер луганской «Зари» Герман Зонин. Ему было 95 лет.

Зонин возглавлял «Зарю» с 1969 по 1972 годы, и в 1972 году сенсационно привел команду к единственному в истории титулу чемпионов СССР.

После этого также был главным тренером сборной СССР (1972), «Зенита» (1973 – 1977) и «Динамо» Тбилиси (1988), после чего работал тренером-консультатном в ряде российских клубов.