Виталий Сачко – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 ноября в рамках дополнительных стыковых матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса стартует встреча сборных Норвегии и Украины.
Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко и Каспер Рууд. Встреча начнется после матча Илья Марченко – Виктор Дурасович, ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.