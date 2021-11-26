Виталий Сачко – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 ноября в рамках дополнительных стыковых матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса стартует встреча сборных Норвегии и Украины.



Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко и Каспер Рууд. Встреча начнется после матча Илья Марченко – Виктор Дурасович, ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.