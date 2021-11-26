Минай – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 16-го тура УПЛ

  • 26.11.2021 18:09
  • 650 просмотров
  • 3 комментария
Минай – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Форвард винницкий «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо».

«В предыдущем туре «Минай» сыграл вничью 2:2 с «Ингульцом». В свою очередь, «Динамо» разгромило в Одессе «Черноморец» со счетом 6:1. Затем киевляне в рамках Лиги чемпионов проиграли на «Олимпийском» «Баварии» (1:2). «Минай» с 10 очками идет на 14 месте в УПЛ. «Динамо» с 38 баллами находится на первой позиции.

Пять раз играли между собой закарпатская и киевская команды. Во всех поединках одерживало победу «Динамо». На данный момент, общий счет в пользу киевлян – 14:1.

Поставлю на победу «Динамо». Все-таки тяжело будет «Минаю» с киевлянами бороться. Думаю, «Динамо» после досрочного вылета из Лиги чемпионов теперь сделает ставку на чемпионат Украины. Ставлю на победу динамовцев», - сказал Козьбан.

Матч «Минай» – «Динамо» состоится 27-го ноября. Начало встречи в 14:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 26.11.2021 18:40
    0
    Ссылка
    1927FCDK1927
    online
    1927FCDK1927, 26.11.2021 18:38
    0
    Матч буде важким, в Ужгороді не легко грати, але думаю ДК виграє 1:3
    Ссылка
    1927FCDK1927
    online
    1927FCDK1927, 26.11.2021 18:38
    0
    Да ладно
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