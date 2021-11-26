Минай – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкий «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо».

«В предыдущем туре «Минай» сыграл вничью 2:2 с «Ингульцом». В свою очередь, «Динамо» разгромило в Одессе «Черноморец» со счетом 6:1. Затем киевляне в рамках Лиги чемпионов проиграли на «Олимпийском» «Баварии» (1:2). «Минай» с 10 очками идет на 14 месте в УПЛ. «Динамо» с 38 баллами находится на первой позиции.

Пять раз играли между собой закарпатская и киевская команды. Во всех поединках одерживало победу «Динамо». На данный момент, общий счет в пользу киевлян – 14:1.

Поставлю на победу «Динамо». Все-таки тяжело будет «Минаю» с киевлянами бороться. Думаю, «Динамо» после досрочного вылета из Лиги чемпионов теперь сделает ставку на чемпионат Украины. Ставлю на победу динамовцев», - сказал Козьбан.

Матч «Минай» – «Динамо» состоится 27-го ноября. Начало встречи в 14:00.